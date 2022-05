Catania, Millesi: “Calcio italiano in difficoltà. Gli imprenditori stanno a guardare”

L'ex mediano di Catania, Avellino e Foggia tra le altre, ha commentato così la situazione complicata vissuta dal club rossazzurro

“Purtroppo la città vive un momento di forte tensione. Questa cosa mi lascia un po’ perplesso perché parliamo di una città che si chiama Catania con un bacino di utenza abbastanza grande, ma intanto ci troviamo in questa situazione. È sintomo che il calcio italiano sta vivendo un momento di difficoltà. Non dimentichiamo che il calcio qui a Catania è fondamentale non solo a livello sportivo ma anche socio-economico. Credo che socialmente stiamo perdendo parecchio e mi stupisce che succeda questo a una piazza come Catania con tantissimi imprenditori che stanno a guardare uno scenario negativo per la città. Sul piano politico viviamo una situazione drammatica e questo non fa altro che aumentare i problemi in ambito calcistico ma, soprattutto, cittadino. Ci sono diverse problematiche che purtroppo stiamo affrontando e non aiutano”.