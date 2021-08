Catania, mezzo milione entro lunedì: etnei rischiano un’altra penalizzazione

Ancora guai per il Catania. Acque agitate in casa Catania, con il club etneo costretto a fare i conti con il nodo stipendi e con alcune scadenze federali che destano non poche preoccupazioni. Alle 19:00 di ieri, si sarebbe dovuta...

Acque agitate in casa Catania, con il club etneo costretto a fare i conti con il nodo stipendi e con alcune scadenze federali che destano non poche preoccupazioni. Alle 19:00 di ieri, si sarebbe dovuta tenere l’assemblea totalitaria della Spa, rinviata poi all’ultimo momento. Situazione che testimonia il momento complicato vissuto dal club.

Lunedì sarà un altro giorno caldissimo per gli etnei. La Sigi infatti, entro il 9 agosto, dovrà depositare una fideiussione integrativa che riguarda lo sforamento del tetto ingaggi (circa 500mila euro). L’inosservanza di tale prescrizione, si legge nella nota federale del 21 maggio 2021 indicante le "norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022", determinerebbe la "mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito" nonché l’applicazione della sanzione "nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021/2022".