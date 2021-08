Catania, mercato nel vivo: si insiste per Rauti, l’ex Palermo è più che un’idea

Il club etneo ha messo a segno il colpo Cataldi e adesso punta in modo deciso sull'ex Palermo, Nicola Rauti

Il Catania nonostante il futuro non sia ben delineato a causa di carenza di liquidità, sta agendo sul mercato in modo deciso. Il club etneo nelle ultime ore ha messo a segno il colpo Riccardo Cataldi, il giovane talento classe '01 scuola Roma svincolatosi dalla Sambenedettese. La società etnea dopo un periodo davvero amaro sembra voler reagire e rialzarsi: a giorni arriverà infatti il pagamento degli stipendi arretrati ed è stata pagata la tanto agognata fideiussione. I rossazzurri nel frattempo si sono accaparrati l'ex giallorosso che andrà a sostituire in mezzo al campo il partente Dall'Oglio accasatosi al Palermo. Intanto in casa Catania, si legge sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', si studia il profilo di Nicola Rauti che in rosanero è stato uno dei protagonisti nella scorsa stagione collezionando 34 presenze e 4 reti. L'attaccante di proprietà del Torino è andato via dalla Sicilia per fine prestito ma potrebbe anche tornarvi sponda rossazzurra, si tratta con i granata che sarebbero disposti a parlare di una possibile partenza del classe '00.