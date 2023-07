Catania, Mazzotta: “Darò tutto per questa maglia, riporteremo club dove merita”

Le parole del difensore del Catania, Antonio Mazzotta, in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie C.

Il Catania si rinforza in vista della prossima stagione. Il club etneo si è infatti assicurato le prestazioni del laterale mancino di origine palermitana e con un passato proprio in maglia rosanero, Antonio Mazzotta. Il difensore si è svincolato recentemente dal Bari ed è pronto a mettersi in gioco nuovamente nella sua Sicilia, come testimoniano le sue parole rilasciate ai canali ufficiale della società rossazzurra.