Catania, Marchese: “Con un progetto solido questa piazza risponderà con entusiasmo”

L'ex terzino sinistro del Catania, uno dei punti fermi dei rossazzurri in Serie A, è fiducioso per la ripartenza della sua ex squadra dalla D

Mediagol ⚽️

Giovanni Marchese, ex terzino e pilastro del Catania ai tempi della Serie A, è stato intervistato da Gazzetta dello Sport, commentando il fallimento del club rossazzurro:

"Chi investirà lo farà in una piazza fantastica: se c’è un progetto solido la città risponderà con entusiasmo, per questo conviene investire sul calcio a Catania. Si può investire molto su una piazza fantastica come quella rossazzurra. Servono investitori seri, che abbiano un piano industriale e abbiano a cuore le sorti dello sport cittadino. Catania è una città splendida nella quale si può investire, visto che di fronte ad un progetto solido la città risponderebbe con entusiasmo”.