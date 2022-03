Catania, Mancini: “Se i rossazzurri giocano ancora è merito mio. Il Tribunale…”

Le dichiarazioni dell'imprenditore romano Benedetto Mancini sulla situazione difficile che sta attraversando il Calcio Catania

Il Tribunale di Catania ha prorogato l’esercizio provvisorio fino al 17 marzo. Benedetto Mancini, l'imprenditore romano interessato a risollevare le sorti del club etneo, ha fatto il punto della situazione in un’intervista rilasciata a SalaStampaWeekend su TeleOne.

“Sono contento che il Tribunale abbia deciso di prorogare perché ha ritenuto fondata la mia manifestazione d’interesse. Sembra quasi che le voci vogliano denigrare e vogliano farmi desistere perché qualche altro personaggio preferisce ripartire dalla Serie D senza debiti. Sono l’unico ad aver fatto qualcosa per Catania e nonostante ciò ho tutto contro. Sono l’unica persona che ci ha messo la faccia, l’impegno, soldi e marchio. Bisogna prendere coscienza di questo e se il Catania sta ancora giocando dipende dal fatto che il 14 febbraio quando ho fatto la prima offerta irrevocabile d’acquisto e il Tribunale ha deciso di allungare fino al 4 marzo. Avevo un unico parametro non in regola, il capitale versato che doveva essere di 500mila euro e che farò questa settimana, ma già è deliberato di portarlo a 1 milione entro il 31 marzo. Sono pronto a partecipare con gli stessi parametri dell’asta".