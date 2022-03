Catania, Mancini: “Possiamo fare grandi cose. Perinetti garanzia di progetto serio”

Presso l’hotel Nettuno si è tenuta la conferenza stampa dell'imprenditore Benedetto Mancini che ha presentato il proprio progetto

Dopo la presentazione dell’offerta per rilevare il club etneo e in attesa del via libera da parte del Tribunale, l'imprenditore Benedetto Mancini ha presentato alla città il progetto Fc Catania 1946 presso l’hotel Nettuno.

"Quello che c’è da fare qui è tanto e credo fermamente in questo progetto . C’è la possibilità di fare grandi cose. Non sarà solo un progetto sportivo, ma prevede una base forte sulle scuole, sul sociale e un qualcosa che durerà nel tempo. Sono molto sereno, ieri è stata ricevuta la mia offerta e il Tribunale ora ci metterà giustamente i suoi tempi. Non c’è fretta, l’esercizio provvisorio termina domani. Da parte mia e da parte del mio staff, sappiamo con certezza che abbiamo fatto tutte le cose che chiedeva il bando . Ora attendiamo l’ufficialità della decisione del tribunale”.

Su Torre del Grifo: “E’ un centro importante. Se sarò presidente, non penso che andremo ad allenarci da un’altra parte. Discuteremo con la curatela il modo per avere l’uso delle strutture, anche se ci saranno dei costi da sostenere. La mia operazione non è stata fatta per rilevare Torre del Grifo. Certo, è un’astronave, lo vedi e pensi all’Ajax o al Manchester. Parleremo in un secondo momento di cosa fare. L’obiettivo primario è presentarsi in Figc con le carte in regola per trasferire a fine stagione il titolo sportivo dalla vecchia alla nuova società. E’ un cammino a tappe già definite”.