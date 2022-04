Catania, Mancini in città per il rogito: depositati 200mila euro, le ultime

L''imprenditore Benedetto Mancini ha depositato parte della cifra richiesta per acquisire la proprietà del Catania Calcio

Sembra non aver fine il capitolo cessione per il Catania , che dopo il fallimento del 22 dicembre è ancora invischiato nelle intricate vicende societarie. Nella giornata di ieri, si era evidenziata l'assenza dell'imprenditore Benedetto Mancini , che avrebbe dovuto apporre la sua firma sul rogito per sancire la definitiva proprietà del club etneo.

Come riporta però La Sicilia, nelle scorse ore l'imprenditore romano è atterrato a Catania e si è recato a Giarre, nello studio dell'avvocato Andrea Grasso, consegnando 200 mila euro sui 375 richiesti. Adesso si attende il parere dei curatori e la decisione del Tribunale. In serata, Mancini in serata tornerà a Roma in attesa di sviluppi.