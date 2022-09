Catania, Lorenzini: “Per restare ho rinunciato alla C. Noi la squadra da battere”

Le parole del difensore del Catania: "La società ha creato un gruppo valido"

"In avvio avevo l’opportunità di trasferirmi in club di Serie C anche ambiziosi, ma sentivo il dovere e anche l’onore di rappresentare ancora questa città e questa maglia dopo l’interruzione brusca della stagione scorsa". Lo ha detto Filippo Lorenzini, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Fra i temi trattati dal difensore del Catania, che vanta anche 200 presenze in Serie C, la scelta di approdare in Sicilia in Serie D dopo il fallimento del club etneo. Ma non solo...

"Ogni confronto sarà un duello, noi saremo la squadra da battere e le sfidanti daranno tutto per portare a casa un risultato eccezionale. Dovremo stare sempre concentrati, con le nostre qualità possiamo offrire le prestazioni che servono per prevalere. Tanti di noi non avevano mai giocato in Serie D. O chi aveva affrontato questo campionato aveva ricordi di troppi anni prima. Abbiamo ottenuto una vittoria fuori casa contro un gruppo affiatato. Il livello agonistico offerto è stato fondamentale, tutte le gare saranno così", le sue parole.

"La società ha creato un entusiasmo ben visibile. Siamo felici che i tifosi stiano accanto alla squadra. Stadio sold out? Contiamo di ricevere un enorme aiuto per firmare una vittoria. Abbiamo giovani che possono giocare in Serie C e ascoltano i consigli di noi più... adulti. Siamo uniti per la causa Catania. Giusto che ci sia una concorrenza all’interno dell’organico. La società ha creato un gruppo davvero valido. Nel nostro ruolo ci sono anche under che possono giocare senza fatica e siamo tutti indispensabili visto che giochiamo con la maglia del Catania", ha concluso Lorenzini.