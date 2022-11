Catania, Lodi non ha dubbi: “Non badiamo ai record ma al successo finale”

“Uno 0-0 dopo nove successi non può generare atteggiamenti o pensieri in negativo. Abbiamo sempre fatto bene, ci alleniamo talmente bene che talvolta ci impediscono di fare la partitella perché siamo sufficientemente carichi. Sappiamo cosa vogliamo, il nostro fine ultimo è noto, inutile ripeterlo sempre. Non badiamo ai record ma al successo finale. Il Catania, con tutta la città, deve tornare tra i professionisti. Pelligra? Ha avuto parole magnifiche per tutti. Si sente di essere in famiglia, questo è un concetto che ci ha toccato il cuore. Abbiamo percepito in lui la felicità di un uomo che ha creato i presupposti perché il calcio a Catania possa rivivere con una programmazione e tanti successi".