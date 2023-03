Catania, Lodi: “Fondamentale ritornare in C. Indelebili i gol segnati al Palermo”

Francesco Lodi , capitano e protagonista della cavalcata trionfale del Catania , ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria degli etnei contro il Canicattì che ha garantito la matematica promozione dei rossazzurri in Serie C, vincendo il girone I di Serie D. Questo il pensiero del classe 1984:

“Quest’anno abbiamo dato maggior peso al bene del Catania, siamo stati uniti. Era fondamentale riportare il club in Serie C. Rimanendo compatti siamo diventati grandi, ma la stagione non è ancora finita e rimane la poule scudetto. In ogni caso tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Siamo stati in grado di riportare entusiasmo a Catania e da tempo mancava; vincere in questa piazza era importante e la società sta rinascendo. Questo è l’inizio di una nuova era. Il mio è un legame viscerale con la città. Gol su punizione? Indimenticabile quello a Buffon, ma restano ancora oggi indelebili quelli segnati nel derby contro il Palermo”.