Catania, Lodi: “Festeggiamo dopo anni di sofferenza. Voglio continuare con gli etnei”

“La soddisfazione più grande per un calciatore è quella di essere ricordato, prima che come atleta, come persona. A Canicattì si chiude un cerchio aperto a Ragusa, ed è il momento di festeggiare dopo anni di sofferenza. Siamo stati bravi a non far capitare momenti difficili. Anche chi ha giocato di meno ha dato il suo contributo, impegnandosi al massimo in allenamento. Vincere qui è diverso, ho ribadito ai ragazzi che saranno ricordati per sempre. Voglio menzionare pure io l’importanza del gruppo, abbiamo creato il giusto amalgama. Futuro? Se la società me ne darà l’opportunità voglio continuare, questa città mi ha adottato”.