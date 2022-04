Catania, Lodi amaro: “Fa male e non posso crederci. Moro da A, gol alla Juventus…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Catania, Francesco Lodi, in merito all'esclusione dal campionato di Serie C del club etneo

"A me fa stare tutto così male, personalmente. Il Catania che non esiste più… io non ci riesco a credere. Io ci sono passato a Parma. Giochi senza certezze, per la gente, per il tuo popolo… Forse, a Catania, l’unica cosa che ti può ripagare è l’affetto dei tifosi. Quello è unico. La stagione prolifica e brillante di Moro? Innanzitutto, in Lega Pro, è stato , senza ombra di dubbio, il miglior attaccante in rapporto all’età. Secondo me Luca è pronto per la Serie A. E, nel lasso di poco tempo, sono certo arriverà anche in Nazionale. Il ricordo personale più bello con il Catania? Forse la stagione con Montella. Ma anche il gol segnato alla Juventus, last minute, nel 2011, è stato molto importante per il sottoscritto”.