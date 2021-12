Catania, Lo Monaco: “Peso debitorio notevole, serve un’asta per mantenere la Serie C”

Le parole dell'ex amministratore delegato del Catania, che ha parlato della difficile situazione societaria del club etneo

Parola a Pietro Lo Monaco. L'ex amministratore delegato del Catania, oggi dirigente dell' ACRMessina, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della difficile situazione societaria in seno al club etneo. La società rossoazzurra, dichiarata fallita, sta cercando i fondi per salvare almeno il titolo sportivo e proseguire il suo cammino nel campionato di Serie C. Con i sigilli posti anche sul centro sportivo di Torre del Grifo, la situazione sembra però non poter avere un esito positivo, come anche ammesso dallo stesso Lo Monaco, che ha anche spiegato come questi debiti provengano da lontano.