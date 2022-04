Catania, Lo Monaco: “Lette di tutti i colori. Mancini? Servono garanzie, Sigi…”

Le parole dell'ex dirigente del Catania, Pietro Lo Monaco, sulla possibilità che Mancini rilevi il ramo d'azienda sportivo del Catania Calcio

Dopo l'ennesima fumata nera per il rogito, è sempre più in bilico il futuro del Calcio Catania. Ad esprimersi a tal proposito, durante un'intervista concessa ai microfoni di "Tuttomercatoweb", è l'ex dirigente rossazzurro Pietro Lo Monaco , espressosi sulla possibilità che Benedetto Mancini rilevi il ramo sportivo aziendale del club etneo.

“Sono sincero: attorno al Catania si è creato un movimento pazzesco dovuto allo spessore della piazza e l’amore della gente nei confronti della squadra. In questo contesto ne ho lette di tutti i colori. Qualsiasi squadra che retrocede dalla A alla B all’80% scompare. Il Catania ha subito due retrocessioni fino alla Serie C”.

“Mancini? Non lo conosco. Ma ci sono delle regole: la matricola 11700 è fallita. C’è la possibilità di mantenere in piedi il titolo sportivo. È stato fatto un bando che ha registrato la mancanza totale di amore da parte di tutti. Si è presentato solo Mancini. E quando ci si presenta bisogna dare delle garanzie. Spero possa ottemperare. Altrimenti mi chiedo come si sia arrivati a questo punto. La stessa cosa accadde quando la Sigi prese il Catania ad un piatto di lenticchie, il giudice che ha provveduto a cedere il club alla Sigi ha avuto un riscontro oggettivo. Se poi il riscontro risulta essere fasullo è un altro discorso”.