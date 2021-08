Catania: Ligi-Migliorini per la difesa. In attacco ritorna in corsa Vano

Anche il Catania è al lavoro per completare l'organico a disposizione del tecnico Francesco Baldini: le ultime

Due difensori e un attaccante. La dirigenza del Catania è al lavoro per completare l'organico a disposizione di mister Baldini in vista del nuovo campionato di Serie C. Per quanto riguarda la difesa, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", le attenzioni restano concentrate su Alessandro Ligi, difensore della Triestina, che ha giocato per anni anche in Serie B. L’altro nome, invece, è quello del di Marco Migliorini che si sta svincolando dal Novara. Più complicata la pista che porterebbe a Stefano Negro, difensore di proprietà del Monza, in prestito a Perugia la scorsa stagione.