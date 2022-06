Catania, l’ex presidente del Torino Giovannone punta gli etnei: “In A entro 4 anni”

Le parole di Luca Giovannone, ex presidente del Torino, tra i soggetti ad aver partecipato alla procedura per la manifestazione di interesse per il Catania

Mediagol ⚽️

Alle 13 di oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse via posta certificata. Una volta chiuso il bando per la rifondazione del Calcio Catania, che ripartirà dai dilettanti dopo il fallimento dello scorso mese di dicembre, Luca Giovannone - ex presidente del Torino, tra i soggetti ad avere mandato la propria manifestazione d'interesse, ha parlato ai microfoni de "Il Catanista" sulle frequenze di "Radio Fantastica".

“Presentata offerta completa, vincente e lungimirante. Il mio progetto è splendido. Non esco allo scoperto prima che le buste vengano aperte e che venga a conoscenza degli altri soggetti interessati, non mi sembra corretto fare diversamente, non voglio sparare cifre. Il mio obiettivo? Riportare il Catania in Serie A in quattro anni. Il nome del mio ds? Angelo Fabiani, che ha riportato la Salernitana in Serie A dopo tanti anni. Lui è il migliore ds di tutta Italia, della Serie A, B, C e D”.