Catania, l’ex Palermo Somma: “Giocare qui è gratificante, vogliamo vincerle tutte”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Palermo, oggi al Catania

Mediagol ⚽️

"Fare bene ed essere in testa non è mai scontato, con questa ho partecipato a tutte le categorie in Italia". Lo ha detto Michele Somma, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dal difensore originario di Salerno, approdato al Catania la scorsa estate dopo l'addio al Palermo: dalle prestazioni offerte fin qui in campionato, con la compagine etnea in vetta alla classifica del Girone I di Serie D a quota 48 punti, alla sua esperienza alla Roma. Ma non solo...

"Il percorso che stiamo facendo poteva sembrare facile ma in realtà non è così semplice, siamo stati bravi a incanalare la stagione per il verso giusto. Approdare in D, quando ti chiama una società come Catania, per la storia e la grandezza di questa società non è mai stato un problema; fare parte di questo progetto è gratificante. Inseguiamo sempre i tre punti su ogni campo e in qualsiasi modo. In casa, poi, sentendo il calore e l’affetto, cerchiamo di rendere lo stadio il nostro fortino e vincerle tutte. Ci spingono tantissimi tifosi: festeggiare e gioire con loro sta creando un entusiasmo e un’alchimia speciali", le sue parole.

BILANCIO -"Lorenzini? Avevamo giocato contro e, anche se non direttamente, ci conoscevamo già. Essere la miglior difesa è sempre gratificante. Lavoriamo per raggiungere tutti gli obiettivi, in testa quello della vittoria del campionato. Coltiviamo la voglia di non subire mai gol nemmeno nelle partitelle in allenamento, ed è così che l’intesa cresce. La gara più complicata? Quella in casa col Sant’Agata che abbiamo comunque vinto: loro sono molto propositivi, giocano un calcio offensivo, ci hanno messo in difficoltà ed è stato per noi un momento di crescita, perché portare a casa le partite anche quando soffri è sintomo di grande maturità. La più esaltante? La partita con la Vibonese, il primo scontro diretto: giocavamo in casa e vincere 3-0 davanti al nostro pubblico è stata una sensazione fantastica".

PRIMAVERA ROMA -"Dopo tre anni nel vivaio della Juve, sono arrivato alla Roma accolto da De Rossi. Quell’esperienza la porto e la conservo nel mio cuore. Il tecnico è stato un punto di riferimento importante nella mia carriera e nella crescita personale come uomo. Sono molto legato a lui, è un grande allenatore e una persona fantastica. Avevamo una squadra forte con giocatori importantissimi. Ci siamo divertiti togliendoci qualche soddisfazione, soprattutto quella di vedere molti ragazzi affacciarsi poi in prima squadra", ha concluso l'ex Palermo.