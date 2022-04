Catania, l’ex Palermo Marino: “Dispiacere pensando alla Serie A. Esclusione? Batosta”

Le parole dell'ex tecnico di Palermo e Catania, intervenuto proprio in merito alla complessa situazione in casa etnea relativa al caos societario delle ultime ore

Parola a Pasquale Marino. Ex tecnico del Catania, Marino ha parlato a margine della decisione da parte della Lega Pro di escludere il Catania dal campionato di Serie C. L'allenatore passato per un brevissimo periodo anche dal Palermo, ne ha fatta di strada alla guida della compagine etnea, e anche per questo ai microfoni de La Casa di C ha espresso tutto il suo dispiacere per una decisione che riporta indietro nel tempo tifosi e città, costretti già nel 2015 ad affrontare un simile caos societario. Ecco, di seguito, le sue parole: "È chiaramente un dispiacere enorme. Se pensiamo a tutti gli anni che ha fatto in A… purtroppo può arrivare questa batosta. Dispiace in maniera enorme per Catania. Se la squadra dovesse tornare fra i dilettanti, i tifosi risponderebbero proprio come allora. Allo stadio c’erano sempre almeno 12mila persone, mentre l’Atletico Catania – che sulla carta era diventata la prima squadra della città e che lottava addirittura per la B – era grossa se ne metteva insieme duemila. L’amore del tifoso catanese è incondizionato, va oltre la categoria”.