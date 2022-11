Catania, l’ex Moro: “Esperienza formativa, la gente ricorda le statistiche”

Ventuno gol in venticinque presenze nella Serie C 2021/22 con il Catania per Luca Moro, bomber classe 2001 adesso in forza al Frosinone. Le gesta compiute in rossoazzurro non sono bastate però nè a ottenere il titolo di capocannoniere, assegnato al palermitano Matteo Brunori, nè a salvare il club etneo. Dopo il fallimento del Catania, Moro si trasferisce al Sassuolo che lo gira in prestito ai ciociari. L'attaccante però ricorda bene e positivamente l'esperienza ai piedi dell'Etna, durante l'intervista ai microfoni di TMW. Di seguito le sue dichiarazioni: