Catania, l’ex Montella: “Ho questa città nel cuore. Etnei e Palermo da Serie A”

Il tecnico ex Milan Montella è stato intervistato da Sportitalia ricordando i suoi trascorsi a Catania e dell'attuale situazione del club etneo

Vincenzo Montella , attuale tecnico dell' Adana Demispor in Turchia , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, esprimendosi sul periodo che sta attraversando il suo ex Catania , che ha allenato nel campionato di Serie A 2011/2012 .

L'ex mister di Roma, Milan e Fiorentina tra le altre, si è soffermato sull'estensione dell'esercizio provvisorio dettata dal Tribunale di Catania che potrà permettere al club etneo di riposizionarsi economicamente fino al 28 febbraio e nel frattempo continuare a giocare il proprio campionato di Serie C: "Sono felice per questa estensione perché Catania è una società, una città, che mi è entrata nel cuore. Lì ho fatto un anno straordinario, con persone che ricordo con grande affetto: dal direttore Lo Monaco, al Presidente Pulvirenti, da Pippo Franchina a Orazio Russo. Sono contento di aver fatto quell’esperienza e sono contento per la tifoseria che la squadra sia riuscita, fino a questo momento, ad essere in salvo".