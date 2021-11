Catania, l’ex Marchese: “Situazione preoccupante, adesso serve una strategia”

Le dichiarazioni dell'ex laterale del Catania, Giovanni Marchese, in merito alla situazione societaria del club etneo

"La situazione preoccupa e non poco, ovviamente sono ore di ansia. Ad oggi ormai non sappiamo più cosa sia meglio per il Catania. Qualsiasi cosa avvenga, speriamo il club rinasca. Catania è una piazza importante, una città bellissima e ha un centro sportivo stupendo quindi qualcuno può sempre pensare di prendere la società. Chi la gestisce adesso deve essere bravo a non far scappare potenziali acquirenti, come successo con Tacopina. La squadra sta facendo il proprio dovere, ha alti e bassi. Conosco tanti giocatori e penso che qualche punto in più potrebbero averlo tranquillamente, ma il girone C è duro. La preoccupazione per i tifosi e per tutti quelli che amano il Catania è tanta, ma loro ci sono e ci saranno per sempre".