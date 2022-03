Catania, l’ex Guerini: “Ho sofferto le pene dell’inferno. Mancini? Rispondo così”

Le dichiarazioni di Vincenzo Guerini, ex responsabile dell'area tecnica del Catania, a proposito della situazione nel club etneo

"Adesso per il Catania comincia il difficile: c'è da assicurare la fine della stagione, c'è molto scetticismo, perché i tifosi hanno subito tante batoste negli ultimi anni. Mancini? Bisogna dargli la possibilità di dimostrare quello che sta dicendo, ma bisogna anche vedere se mantiene le promesse. Da Catania sono venuto mia per problemi interni, già a dicembre c'era parecchio scetticismo. Io al Catania con la nuova gestione? Non credo proprio, mi è bastato stare un anno e mezzo, soffrendo le pene dell'inferno: non sono stato benissimo. Auguro ai tifosi del Catania di avere una società solida e importante".