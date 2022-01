Catania, l’ex Gasparin: “Qui progetto importante. Fondi esteri interessati”

Le dichiarazioni dell'ex direttore generale del Catania, Sergio Gasparin, riguardanti la difficile situazione in casa etnea

Le strade di Sergio Gasparin e del Catania si sono separate nel lontano 2013, ma il ricordo dell'ex direttore generale è ancora impresso nel cuore dei tifosi rossoazzurri. Stiamo parlando dell'annata in cui gli etnei, con Rolando Maran in panchina, raggiunsero il record di punti in Serie A .

Attualmente la situazione è molto diversa. Il club siciliano è stato dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre e tutt'ora vige l'esercizio provvisorio . L'ex dg ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di "ItaSportPress", in cui commenta il periodo complicato che la società rossoazzurra sta attraversando, con SIGI alla ricerca di investitori per il futuro. Di seguito le sue dichiarazioni:

"A Catania ho trascorso un anno straordinario, non solo per il migliore risultato della storia rossoazzurra in serie A, ma soprattutto per il rapporto con la gente catanese e con i miei collaboratori. Peccato che “qualcuno” abbia distrutto quel progetto vincente. Con l’azzeramento della pesantissima situazione debitoria precedente, Catania può divenire estremamente interessante per chi decida di investire su un progetto importante e vincente. In questo contesto ovviamente i fondi esteri sono interessati al club".