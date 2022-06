Catania, l’ex De Gennaro: “La Serie D non sarà affatto semplice. Ciò che spero…”

“Per il futuro mi auguro che il club possa trovare un gruppo imprenditoriale che faccia parlare soltanto i fatti. Tra le altre cose Catania è già uscita da una situazione analoga partendo dall’Eccellenza e riuscendo, con tanto lavoro e sacrificio, a rilanciarsi nel calcio che conta e rimanere a lungo in Serie A. Mi auguro che anche questa volta possa materializzarsi un percorso similare ma partendo dalla Serie D. La cosa più importante da fare sarà trovare un assetto societario stabile, con gente che riesca a gestire la società con programmazione e serietà senza lanciarsi in tornaconti economici. Ai tifosi posso solo dire di avere tanta pazienza e di rimanere sempre uniti e vicini alla squadra. In caso di ripartenza dalla D, non sarà affatto semplice affrontare la categoria. Se si dovessero commettere errori di presunzione non si andrà molto lontano. Nel mio cuore ovviamente non posso che sperare ed augurarmi che tutto vada per il meglio, allestendo un organico del tutto analogo per mentalità a quello di quest’anno nel quale tutti hanno lavorato soltanto per il bene del Catania nonostante la situazione di grande precarietà”.