Catania, l’ex Biagianti: “Ho pianto. Quel gol di Maxi Lopez al Palermo…”

Il fallimento del club etneo, i ricordi in rossazzurro e non solo: le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Catania

Lo scorso 9 aprile il definitivo fallimento. "Quando il Tribunale ha aperto le aste speravo si potesse risolvere. Il prezzo per gli acquirenti era basso rispetto ai debiti annullati dal fallimento. Non ho mai creduto in Mancini". Lo ha detto Marco Biagianti , intervistato ai microfoni de "La Sicilia". Dieci giorni fa, il Tribunale ha messo la parola fine alla stagione del Catania , dichiarando concluso l'esercizio provvisorio.

"C’è bisogno di gente che dia sicurezza alla città. Quando il Tribunale ha chiuso tutto mi sono sentito vuoto, mai potrò cancellare quello che ho vissuto. Ho rivisto foto, video. I l gol di Maxi Lopez al Palermo su azione di Martinez . Ho pianto. Il mio pensiero va a chi ha perso il lavoro, dirigenti e dipendenti che ci sono sempre stati. Hanno dato l’anima per anni senza conquistarsi la ribalta. Per loro è un momento difficile da accettare", le sue parole.

"Ho la speranza che i momenti felici si possano ripetere, spero anche che non si disperda il patrimonio dei giovani. Se mi dovessero chiamare? Vorrei per la piazza che ci fosse un progetto valido. Catania vive di calcio. Sono alla Meta, mi trovo bene, ho un club serio per cui devo lavorare. Il calcio a 5 mi piace. Amo il Catania per quello che ho passato, vivo il presente senza farmi tante domande. I tifosi mi amano ancora? È stupendo, a distanza di tempo se mi fermano mi emoziono. C’è riconoscenza, la gente ha apprezzato il mio attaccamento", ha concluso Biagianti.