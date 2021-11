Catania, Legrottaglie: “Situazione difficile, non vedo buone speranze per il futuro”

Nicola Legrottaglie, ex calciatore del Catania e oggi allenatore, commenta con amarezza la difficile situazione societaria in casa rossoblu

Parole che sanno di rassegnazione quelle di Nicola Legrottaglie , ex calciatore del Catania e oggi allenatore svincolato. L'ex tecnico del Pescara è intervenuto nella giornata di oggi a "Stadio Aperto", trasmissione di TMW Radio, commentando la difficile situazione societaria che da mesi affligge il club etneo, iniziata in estate e culminata poche settimane fa con la messa in mora da parte dei giocatori, a causa del mancato pagamento delle rate degli stipendi.

Di seguito le dichiarazioni di Legrottaglie, che ha militato nella compagine siciliana per tre stagioni dal 2011 a 2014: "La realtà purtroppo è negativissima, in un ambiente che ho amato e in cui mi sono sentito amato. Ancora oggi è così. Brutto vederli lì, non voglio essere un profeta negativo ma per come stanno andando le cose non vedo buone speranze. Ci sono ostacoli da superare: spero e mi auguro in qualcuno che abbia idee, soldi e risorse e prenda a cuore le sorti di quella realtà"