Catania, Le Mura: “L’iscrizione è un miracolo”. Per la panchina piace Raffaele. E Vacca…

Il Catania si è iscritto al campionato di Serie C.

Nella giornata di ieri, la dirigenza etnea ha presentato in Lega la documentazione necessaria e i versamenti obbligatori. “L’iscrizione è un miracolo frutto del lavoro di tutti. Dall’acquisizione del club in Tribunale all’iscrizione abbiamo corso come matti lavorando 24 ore su 24 per battere il tempo. Adesso speriamo di parlare anche di calcio perché dopo l’iscrizione dobbiamo risanare la società e sarà un percorso altrettanto difficoltoso”. Lo ha detto Nico Le Mura, amministratore unico del Catania, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“I legali, i commercialisti, i legali di Sigi e del Calcio Catania si sono impegnati con passione, indossando idealmente la casacca rossazzurra”, ha proseguito. Per quanto concerne la panchina etnea, con ogni probabilità sarà Giuseppe Raffaele il nuovo allenatore, accostato anche al Palermo nelle scorse settimane. Il tecnico originario di Barcellona Pozzo di Gotto presto dovrebbe svincolarsi dal Potenza e sposare la causa rossazzurra.

Ma non solo; il Catania pensa anche al mercato: per la fascia sinistra, occhi puntati sul terzino Andrea Zanchi, nelle ultime due stagioni a Rieti. Per quanto concerne il centrocampo, piace invece Francesco Dettori; si è parlato, inoltre, di un ritorno di Saro Bucolo e di Antonio Vacca, ex Parma e Foggia, nell’ultima stagione a Venezia.