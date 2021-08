Catania, Le Mura: “Fallimento? Voci false, creeremo squadra competitiva”

Le parole dell’Amministratore Unico della società, Nico Le Mura, sulle ultime vicissitudini in casa Catania

Giorni caldi per il Catania.

Nella serata di ieri, la Sigi ha versato la somma richiesta dalla Federcalcio. Il club etneo, infatti, ha dovuto presentare la fideiussione accessoria, una sorta di sanzione per aver sforato il tetto ingaggi, versando circa cinquecentomila euro. A fare chiarezza sull'accaduto, assicurando che la documentazione e che i versamenti siano in regola, è l’Amministratore Unico della società Nico Le Mura , ai microfoni de La Sicilia.

"Fideiussione? Abbiamo depositato tutto alle 15, sborsando 350mila euro e provvedendo a qualche modifica di contratto. Tutto nella norma ogni società compie questo passo ma senza un contorno melodrammatico. Ci sono persone che danneggiano la società con voci false che fanno solo il male del club. Non è affatto vero che il Catania sta fallendo. Ogni giorno viviamo difficoltà per problemi ereditati che qualcuno dimentica. Abbiamo avuto un problema con gli stipendi, ci hanno pignorato una cifra destinata ai calciatori. Rafforzeremo Sigi con più soci che entreranno a breve. Ribadisco, pensiamo a una squadra competitiva. Faremo tre o quattro acquisti, uno per ruolo".