Catania, l’annuncio di Tacopina: “Pronti per le firme, i dettagli del mio progetto. Il derby con il Palermo…”

Joe Tacopina è pronto a sbarcare in Sicilia.

Nel mese di ottobre, il noto avvocato italo-americano ha presentato la prima offerta ufficiale di acquisto per il Catania Calcio. La trattativa con la Sigi sembra ormai in dirittura d’arrivo, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. “Abbiamo presentato tre offerte perchè volevamo dare alla SIGI la possibilità di scegliere quale accettare. Tra le tre proposte, la SIGI ha scelto quella relativa alla cessione del 100%. A me va benissimo e attualmente stiamo trattando per questo. Credo però che alcuni dei soci della SIGI vorranno reinvestire e diventare parte del nuovo progetto, una cosa che mi farebbe sicuramente piacere”, ha rilevato Tacopina ai microfoni di ‘Goal.com’.

COLLABORATORI – “Io e Gaetano Nicolosi siamo diventati molto amici, siamo molto vicini sin da quando è nato questo progetto. Gli riconosco ancora una volta il merito di essere riuscito a mettere in piedi questa trattativa e sono certo che rimarrà a far parte di questo progetto, in un ruolo che verrà stabilito più avanti. Questo non vale soltanto per lui, ma anche per altri. Non posso prendere impegni definitivi in questo momento, ma io e Gaetano abbiamo già parlato del fatto che lui rimarrà a far parte del progetto. Sabato ceneremo insieme e continueremo a parlare di questa opportunità che sono certo fa piacere anche a lui. Posso assicurare che in questa avventura i miei partner saranno Sean Largotta, Kevin Van, John Pavia, Chip Sloane di Acceleration Equity, un partner molto importante per me, e Joe Cuttone, che era già con me a Venezia ed è anche di origine siciliana… quindi ci sarà una grossa componente siculo-americana in questo progetto. Ovviamente in base agli investimenti che decideremo di fare includeremo altre persone nel progetto. Dante Scibilia, ad esempio, è stato con me 5 anni a Venezia ed è un ‘commercialista top level’ in Italia: con me ci sarà anche lui e sarà lui a gestire il lato finanziario, i libri contabili e tutto il resto. Ci sarà Giovanni Gardini che ovviamente ribadisco sarà il nostro CEO e sarà per così dire il numero 2 del club, che farà riferimento direttamente a me. Pagliara? Decideremo più avanti. Prima chiuderemo l’affare e poi potremo discutere anche di questo”.