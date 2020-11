Catania, la promessa di Tacopina: “Voglio riportare questi colori in A, ho una speranza”

Joe Tacopina vuole riportare il Catania in Serie A.

L’imprenditore italo-americano sembra essere parecchio vicino alla chiusura per l’acquisizione del club etneo, l’ex presidente del Venezia ha così parlato ai microfoni di Antenna Uno Notizie.

“Mi aspetto di riportare il Catania in Serie A e di riprendere la nostra legittima posizione come uno dei club più importanti d’Italia. Catania è una città meravigliosa – come riporta tuttocalciocatania.com -, con persone fantastiche che sono state molto incoraggianti per me e per il nostro progetto. Questa sarà la più grande epoca della gloriosa storia del Calcio Catania e sono onorato di poter farne parte! Spero di vedervi a dicembre. Forza Catania!“.