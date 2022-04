Catania, Izco: “Davanti ai tifosi ho pianto. Perso tutto, ma vinto ancora”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Catania, attualmente svincolato, sul fallimento del club siciliano avvenuto negli scorsi giorni

"Ho provato a parlare davanti ai nostri tifosi, ma non ce l’ho fatta. Ho pianto e basta. Avrei voluto dirvi mille cose, ringraziarvi di tutto, esprimervi la mia gratitudine per esserci stati sempre, condividere con voi la rabbia per alleviare un senso di vuoto che difficilmente andrà via. - continua ancora l'argentino - Catania ha perso qualcosa di troppo importante, di troppo grande: un gruppo fantastico, una famiglia, gente genuina, giovani vogliosi di imparare, ascoltare e sacrificarsi. Gente che non ha mai guardato al singolo ma che ha sempre messo il gruppo davanti a tutto e tutti. Catania ha perso uno staff incredibile, dai magazzinieri a tutti gli impiegati di Torre del Grifo, gente che non cambierà squadra per continuare a lavorare, gente che dovrà reinventarsi in un nuovo lavoro. Il Catania ha perso professionisti esemplari stimati in tutta Italia. Catania ha perso un intero movimento calcistico, il sogno di qualsiasi bambino nato o cresciuto ai piedi dell’Etna. Eppure, nello stesso giorno in cui il abbiamo perso tutto, abbiamo vinto ancora. - spiega Izco elogiando il popolo etneo - Guardate quanta gente, anziani e bambini, uomini e donne a dare un saluto, ad intonare un coro. Ditemi se non è una vittoria questa. Nel giorno della fine sembrava di vivere una festa per la promozione. È questa la forza di Catania, rinascere nei momenti peggiori, più forti di prima. Non ho dubbi che questo accadrà, e chiunque lo vorrà, mi troverà sempre schierato a combattere per i colori di casa mia. Per sempre rossazzurro, Mbare Mariano".