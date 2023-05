Catania, in pubblicazione il bando per gara europea di concessione del “Massimino”

Per presentare le offerte ci saranno 45 giorni di tempo, mentre proseguono i lavori per il restyling dello stadio "Massimino".

E' in fase di pubblicazione il bando di gara di rilievo europeo per l'affidamento della gestione del complesso polisportivo "Angelo Massimino" di Cibali per dieci anni, prorogabili per altri dieci. L'avviso di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il prossimo 26 maggio e contestualmente sul sito internet del Comune di Catania. E per presentare le offerte vi saranno 45 giorni di tempo. La gestione ed uso dell’impianto sportivo in questione verrà "aggiudicato sulla scorta di una complessa procedura di valutazione".