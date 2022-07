Catania, in pole per la panchina c’è Ferraro: il club pensa anche a Silvio Baldini

Il Catania targato Ross Pelligra si appresta a ripartire dal ginepraio del dilettantismo. Il club etneo è alla ricerca di una guida tecnica che possa garantire determinati standard per riabbracciare il calcio professionistico nel più breve tempo possibile. Stando a quanto riportato da Tmw, Giovanni Ferraro sarebbe in pole position per prendere in mano le redini della compagine rossoblu. Il tecnico classe 1969 è reduce dalla promozione ottenuta con il Giugliano in Serie C, dopo la vittoria del Girone G di Serie D con due giornate d'anticipo.