Catania, il Tribunale etneo: “Curatori chiedono aiuto economico alla Lega Pro”

Il comunicato del Tribunale di Catania in merito alla trattativa con Benendetto Mancini per l'acquisizione del ramo sportivo del club etneo

Un'altra pagina si aggiunge al capitolo buio che sta attraversando il Calcio Catania in queste ultime ore. L'imprenditore Benedetto Mancini, dopo aver versato parte della quota necessaria per proseguire la stagione ed evitare il fallimento, si è reso irreperibile non saldando la restante parte della cifra. Il Tribunale di Catania ha di conseguenza dichiarato ufficialmente fallita la trattativa per l'acquisizione del club etneo, di seguito il comunicato ufficiale: