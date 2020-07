Catania, il Tribunale dichiara inammissibile il concordato: fallita Finaria

Colpo duro in casa Catania.

Il Tribunale fallimentare di Catania ha dichiarato inammissibile il concordato preventivo e il conseguente fallimento di Finaria: società capofila del gruppo imprenditoriale di Antonino Pulvirenti, ex patron del Calcio Catania e della ex compagnia aerea Wind Jet. I giudici, dunque, hanno nominato i curatori fallimentari che sono gli ex commissari Leggio e Notarbartolo. Il fallimento della Finaria ha un impatto anche sul futuro della società di calcio, di cui detiene il 95% del pacchetto azionario, per la cui cessione era stato indetto un bando per la cessione, con l’apertura delle buste prevista per il prossimo 23 luglio.