Catania, il tecnico Raffaele avverte: “Obiettivo terzo posto. I tifosi devono capire una cosa”

“Una vittoria veramente importante”.

Parola di Giuseppe Raffaele. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Catania, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro la Viterbese, andata in scena ieri pomeriggio al Rocchi: dalla vittoria conquistata ai danni della compagine laziale grazie alle reti messe a segno da Emanuele Pecorino e Manuel Sarao poco prima del triplice fischio, agli obiettivi della formazione etnea.

“Abbiamo fatto la partita sempre noi, abbiamo cercato di vincerla dal primo minuto e ci siamo trovati ad un certo punto sotto. Però la squadra ha continuato a giocare e non ha perso la cattiveria e la voglia di pareggiare prima e vincere poi. Abbiamo visto che questa squadra ha cominciato un percorso di continuità e lo deve portare avanti, abbiamo la voglia e la determinazione, per quello che è nelle nostre possibilità, di portare il più in alto possibile questa maglia. L’obiettivo è arrivare al terzo posto prima della sosta”, sono state le sue parole.

PICCOLO E NON SOLO – “Dal punto di vista dell’impegno e dell’attaccamento della maglia sono fattori che ci sono sempre stati, ora la squadra sta crescendo nella convinzione e nelle conoscenze. Inoltre l’ingresso di Piccolo ci dice che questa squadra avendo anche giocatori imprevedibili riesce a fare un gioco che a me piace. La cosa che mi rende più orgoglioso è aver ribaltato questa partita. Con il rientro di parecchi giocatori e sistemando qualche ruolo deficitario come caratteristiche ci possiamo levare grandi soddisfazioni. Poi rientreranno Reginaldo, Dall’Oglio e tanti altri. Voglio elogiare Noce che ha fatto una partita importantissima. Tutti quelli entrati ci hanno dato un input”.

IL MESSAGGIO AI TIFOSI – “Fra due partite desidero parlare alla città su quello che veramente sentiamo noi come squadra e lo vogliamo fare dando prima risposte in queste due partite. Questa è una squadra un po’ operaia e che con determinati giocatori che possono farla diventare anche una squadra importante. La città deve capire che da una squadra operaia come siamo nati, stiamo cercando di diventare anche una squadra con determinate situazioni dentro al campo”, ha concluso Raffaele.