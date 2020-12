Catania, il sostituto di Raffaele: “Oltre la tecnica c’è tanto cuore. La classifica? Ho la mia idea”

“La squadra ha disputato una grande partita nonostante le assenze, che come ho detto alla vigilia non dovevano essere un alibi”.

Parola di Gianluca Cristaldi. Il sostituto del tecnico del Catania Giuseppe Raffaele, che sta scontando quattro turni di squalifica, è intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Bisceglie, andata in scena nella giornata di ieri a Lentini: oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla compagine etnea in occasione del match valido per il recupero della decima giornata del campionato di Serie C – Girone C.

“Abbiamo stretto i denti e siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo fornito una prestazione maiuscola. Ci tengo a sottolineare che questo gruppo oltre ad avere un buon aspetto tecnico, di cui già eravamo a conoscenza, ha anche grandi valori umani. In questo momento lo stanno dimostrando saltando l’ostacolo con il cuore. Sarebbe un errore da parte nostra guardare la classifica. Bisogna pensare partita dopo partita, e sebbene possa sembrare una frase fatta, per noi non è così. Non dobbiamo guardare la classifica perché domenica c’è già un’altra partita tosta ed importante. Purtroppo mancherà anche Maldonado che era diffidato ed è stato ammonito, quindi speriamo di recuperare qualcun altro. Dobbiamo stare sempre sul pezzo”, sono state le sue parole.

SINGOLI – “Bisogna fare di necessità virtù. Il centrocampo fin qui è stato uno dei reparti più folti ma adesso dobbiamo sopperire alle troppe assenze. Mettere Maldonado è stato un rischio per il fastidio al polpaccio e ha retto, poi abbiamo messo Albertini che è molto duttile e ci garantisce tanta quantità. Si può ipotizzare qualche recupero in vista di domenica? Questo lo valuteremo domani (oggi, ndr) insieme allo staff medico. Gli esami strumentali riguardante Rosaia non hanno evidenziato nessuna lesione, ma solo un leggero edema, quindi speriamo di recuperarlo”.

DA SARAO A PECORINO – “Bisogna dar merito ai ragazzi che sono stati bravi. Nel primo tempo, per un quarto d’ora ci siamo abbassati un po’ troppo perdendo palleggio e questo non mi è piaciuto perché siamo stati contratti, ma per il resto i ragazzi sono stati fantastici. Sarao e Pecorino? Abbiamo fatto rifiatare Reginaldo. Sarao e Pecorino sono punte atipiche perché svariano ed attaccano gli spazi. Entrambi hanno fatto bene e sono contento per Sarao che ha sofferto dovendo stare fuori ed è tornato facendo gol”.

TIFOSI – “Al Catania mancano i tifosi? Sì, non è calcio senza i propri sostenitori. Noi, inoltre, stiamo giocando in uno stadio che non è il nostro, quindi ci mancano ancora di più. Cosa mi aspetto dal match con la Cavese? Bisogna stringere i denti e dare tutto per portarla a casa in modo da avere un’ulteriore settimana di lavoro fatto con entusiasmo”, ha concluso Cristaldi.