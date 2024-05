Catania, il sogno è Pippo Inzaghi. Il tecnico: “Piazza che non si può rifiutare”

Il club etneo inizia a programmare la prossima stagione dopo l'eliminazione dai playoff di Serie C per mano dell'Avellino.

Il Catania inizia a programmare la prossima stagione dopo l'eliminazione dai playoff di Serie C per mano dell'Avellino. La dirigenza deciderà nei prossimi giorni a chi affidare la guida tecnica della prima squadra. Ed in cima alla lista dei desideri del club etneo c'è Filippo Inzaghi, accostato anche al Palermo targato City Football Group. "Nelle prossime ore il vice presidente Vincenzo Grella dovrebbe risentire Pippo Inzaghi. Il nome che frulla in testa al dirigente rossazzurro è anche quello dell’ex attaccante del Milan. Non il solo, ma tra Grella e Inzaghi ci sono stati e ci saranno colloqui che partono da una prospettiva ampia su quello che è stato il cammino del Catania tra scelte, errori, recuperi e nuove prospettive", scrive l'edizione odierna de "La Sicilia".