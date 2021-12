Catania, il sindaco Pogliese tuona: “Tempo scaduto! Assumetevi le colpe e pagate”

Segnale forte da parte del sindaco della città di Catania verso la Sigi, compagnia proprietaria del club etneo. La squadra rischia la radiazione dal campionato attuale di Serie C

Tramite un post sul proprio profilo ufficiale di Facebook, il sindaco della città di Catania Salvo Pogliese si è espresso riguardo la delicata situazione che sta attraversando il club rossazzurro. La squadra di Luca Moro e compagni, dopo il fallimento del club dichiarato dal Tribunale di Catania che ha accolto l'istanza della Procura della Repubblica, rischia di essere esclusa con effetto immediato dal campionato attuale di Serie C nel caso in cui la Sigi, compagnia proprietaria del Calcio Catania, non riesca entro il 2 gennaio a versare 660 mila euro per la conferma dell’esercizio provvisorio.