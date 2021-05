Catania, il sindaco Pogliese: “La situazione è critica, il mio appello a Tacopina e Sigi”

“Sì, la situazione è critica”.

Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese, come riportato dall’edizione odierna de “La Sicilia”. Il futuro del Catania è appeso ad un filo. Dopo sette lunghi mesi di trattativa tra la Sigi, attuale proprietaria del club rossazzurro, e il noto avvocato Joe Tacopina, le due parti sembrano ormai distanti.

“Malgrado tutto, continuo a ritenere che ci siano ancora gli spiragli per salvare il Catania e anche di riprendere la trattativa con Tacopina. Così come la scorsa estate, è necessario evitare il fallimento e salvare quella matricola 11700, che da 75 anni rappresenta la passione rossazzurra. Io da primo cittadino e da tifoso non posso dimenticare che, quando tutto sembrava compromesso, solo la generosa ‘follia’ dei soci della Sigi ha evitato il peggio, con onerosi investimenti e tanta passione civile e sportiva”, sono state le sue parole.

“Io rinnovo l’appello alle parti a trovare un punto d’incontro nell’interesse del Catania, auspicando che anche gli attori istituzionali comprendano la necessità di fare presto. Abbiamo pochi giorni di tempo, ma dobbiamo farcela, senza protagonismi ma con serietà e rigore, evitando la sterile ricerca di capri espiatori. Io sono un inguaribile ottimista e fino all’ultimo darò il mio contributo perché avvenga questo nuovo miracolo: lo dobbiamo ai tifosi catanesi che dopo anni di tribolazioni hanno tutto il diritto di vedere i colori della propria città, tornare protagonisti del calcio che conta. Da parte nostra e parlo a nome dell’intera Amministrazione abbiamo fatto la nostra parte e sono pronto a fare tutto il possibile per il bene del Catania”, ha concluso il sindaco.