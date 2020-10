Catania, il progetto di Joe Tacopina: un piano da 25 milioni per il ritorno in Serie A

Tanti cambiamenti in casa Catania che negli ultimi 90 giorni ne ha viste di cotte e di crude.

Il club etneo è passato da Pulvirenti a Sigi dopo 16 anni per il rotto della cuffia con la società rossoblu che ha concretamente rischiato il fallimento. Adesso per il Catania si potrebbe prospettare un futuro importante sotto ogni aspetto visto l’interessamento di Joe Tacopina che avrebbe in mente un progetto di livello. Il noto imprenditore e avvocato italo-americano, interessato tempo fa anche al Palermo, ha avanzato una proposta ai nuovi proprietari con tanto di idee di investimento. Insieme a Tacopina, come conferma l’edizione odierna di Repubblica, ci sarebbero almeno altri sei investitori stranieri e un piano industriale di 25 milioni di euro. La volontà è quella di riportare i rossoblu in Serie A, adesso si attende la formalizzazione dell’intesa. La proposta ufficiale è stata inviata tramite pec lo scorso 15 ottobre e ha ricevuto esito positivo con l’imprenditore Gaetano Nicolosi che dovrebbe ricoprire il ruolo di presidente.

Per ufficializzare il tutto però ci sono degli affetti da definire concernenti le casse del club etneo: in primis i 60 milioni di debito tra Erario, fornitori e Credito Sportivo. Entrambe le parti sono certe che il tutto si potrà definire già dalla prossima settimana e non hanno dubbio sull’esito positivo della trattativa. Nel nuovo organigramma del Catania faranno parte sia il noto dirigente Giovanni Gardini sia i due che hanno avviato il salvataggio del club, ossia Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara.