Catania, il placet del sindaco Pogliese all’era Tacopina: “Gesto d’amore della Sigi, ecco cosa mi aspetto dalla nuova proprietà”

L’imprenditore italo-americano che provò nel recente passato ad acquistare anche alcune quote del Palermo ha chiuso la trattativa che ha sancito il passaggio di consegne. Grande soddisfazione in casa rossoblu espressa anche dal primo cittadino, Salvo Pogliese, che attraverso il proprio profilo Facebook ha mostrato tutta la propria felicità.

“Ieri è stato il giorno più importante della storia recente del Catania Calcio: l’annuncio dei legali della Sigi e di Joe Tacopina sulla data del closing (9 gennaio) e della firma definitiva (entro il 31) segna un punto di svolta nella trattativa per il passaggio del Catania all’avvocato italoamericano. Sono state settimane di lavoro duro, intenso, meticoloso e alla fine proficuo. Le due parti hanno dimostrato di avere a cuore il bene superiore del Catania come priorità, per tutto quello che esso rappresenta per la nostra città e per tutti noi cittadini/tifosi. Voglio dare nuovamente atto ai soci della Sigi di aver compiuto un grande gesto d’amore, dapprima salvando la Lega Pro e la matricola 11700 dal fallimento certo, poi mettendo da parte legittime ambizioni personali per consentire il subentro di un gruppo che ha progetti di investimento (non solo calcistici) importanti e duraturi. Questo, infatti, ci aspettiamo da Tacopina: progettualità e lungimiranza, ben sapendo che le cose non si ottengono subito.