Catania, il messaggio di Gomez a Moro: “Grande stagione, il derby è atteso da tutti”

L'ex trequartista del Catania, oggi in forza al Siviglia, ha voluto fare i complimenti all'attaccante rossoazzurro Luca Moro dopo la doppietta nel derby di Serie C contro il Palermo

Il Papu Gomez incorona Luca Moro. L'attaccante del Catania sta trovando una continuità di rendimento incredibile, con le due reti siglate contro il Palermo che hanno fotografato in maniera nitida la sua grande confidenza con il gol. A notarlo non è solo tutto l'ambiente rossoazzurro, ma anche chi dal 'Massimino' ci è passato. Il trequartista ex Atalanta e attualmente in forza al Siviglia ha passato nella città etnea i suoi primi 3 anni in Italia, conditi da più di cento presenze con la maglia dell'elefantino.