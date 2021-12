Catania, il messaggio di Baldini: “Fino a quando si potrà lottare, io lotterò”

Il commovente messaggio diffuso dal tecnico del Catania, Francesco Baldini, attraverso i propri canali social

"Ho letto e riletto ogni singolo messaggio, non sono molto social ma sento il bisogno di dire a tutti voi che non è scontato arrivare in una città ed essere accolto, poi seguiti, con la vostra coerenza, obiettività ed entusiasmo. La tristezza che leggo è anche la mia tristezza, arrivata dentro di me come un pugno nello stomaco, ma sono ottimista. Fino a quando si potrà lottare, io lotterò".