Catania, il gruppo Pelligra presenterà alla stampa il progetto per la rinascita etnea

Il Comune di Catania aveva già deciso che il gruppo Pelligra avrà il compito di far rinascere il club rossazzurro. La nuova società italo-australiana si presenterà ufficialmente in conferenza stampa il prossimo lunedì, illustrando il progetto mirato a riportare in categorie superiori il club etneo. Questo il comunicato dell'Ufficio Stampa del Comune di Catania: