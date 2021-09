Catania, il ds Pellegrino: “Errori arbitrali? Adesso è troppo! La squadra dà il 100%”

Al termine della sfida del "Massimino" Catania-Turris, terminata con la sconfitta degli etnei per 3-4, il ds del club etneo, Maurizio Pellegrino, ha presenziato alla conferenza stampa post gara per analizzare le criticità della gara

ERRORI ARBITRALI, ADESSO E' TROPPO - "Non ci siamo mai lamentati degli arbitri per un anno intero, così però mi sembra troppo. Non tanto per le decisioni arbitrali che hanno determinato e condizionato, sono gli atteggiamenti che non sono più tollerabili. Noi siamo il Catania, una squadra, una società, una città di grandissime tradizioni e non si possono avere atteggiamenti del genere in mezzo al campo. Siamo passati in vantaggio, poi abbiamo commesso ancora un errore individuale che ci è costato il pari della Turris ma avevamo tanto tempo per potere recuperare. Abbiamo sofferto la Turris nel primo tempo, però ditemi voi come si fa e quali sono le prospettive di una partita in equilibrio se si espelle Russini dopo che la prima ammonizione è scattata per una simulazione quando invece è stato toccato in area e poi estrai il secondo giallo per un fallo da dietro che l’arbitro ha ritenuto cattivo. Ma come si fa? Non è possibile. E’ chiaro che in una partita in cui già stavamo facendo fatica a prendere le misure rimani in dieci in quella maniera e poi devi ripartire per cercare di riequilibrarla, tutto diventa più complicato".