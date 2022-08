Catania, il ds Laneri: “Essere qui sogno realizzato. Allestiremo squadra competitiva”

“Sono tifosissimo del Catania, per un siciliano come me fare il ds del Catania è un sogno che si realizza. Ringrazio la società perchè è sempre difficile ripartire da zero. Per l'allenatore abbiamo scelto Ferraro perchè è un tecnico bravo che conosce la categoria. Ci darà tante soddisfazioni perchè è un uomo di campo. La squadra che metteremo a disposizione del mister sarà composta da 12 under e 14 over. Ho scelto tanti catanesi in organico per il senso di appartenenza che potranno dare chi è di questa città. Mandorlini? Non abbiamo valutato questa ipotesi. Litteri? C'è anche lui in mezzo ad altri attaccanti. Non potendo ancora tesserare visto che attendiamo l'ok dalla Figc ci muoviamo con accordi verbali, ma faremo una squadra all'altezza di questa blasonato club. Sappiamo quello di cui abbiamo bisogno ma sappiamo che è un mercato particolare. Stiamo lavorando ogni giorno, alla fine del mercato avremo una squadra degna di Catania. Per le amichevoli abbiamo programmato qualcosa che poi comunicheremo nei prossimi giorni le date e gli orari. Toto-allenatore? Sono usciti tantissimi nomi ma di questi ne abbiamo contattati pochi. La scelta è ricaduta su Ferraro perché il Catania deve vincere e lui è un vincente".