Catania, il club è in affanno: servono 500 mila euro entro oggi. I dettagli

Entro oggi il Catania dovrà presentare la fidejussione accessoria, una sorta di sanzione per aver sforato il tetto ingaggi

"Un'altra scadenza importante quella odierna, alla quale la Sigi arriva con il consueto affanno", apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Catania . Nella giornata di oggi, infatti, il club etneo dovrà presentare la fidejussione accessoria, una sorta di sanzione per aver sforato il tetto ingaggi. La società dovrà, dunque, versare circa cinquecentomila euro.

Una scadenza che, se non sarà rispettata, determinerà l'annullamento dei contratti stipulati in questa stagione, "secondo una sorta di procedura retroattiva", si legge. Ma non solo, perché in quel caso - ai due punti di penalizzazione inflitti per il mancato pagamento degli stipendi entro la data prevista di luglio - ne verrà aggiunto un altro. Intanto ieri, a Torre del Grifo, gli uomini di Baldini hanno affrontato e battuto la Jonica, squadra che milita in Eccellenza: la prima amichevole pre-campionato è terminata con il risultato di 7-1 grazie alle reti di Provenzano, Ceccarelli, Russotto, Rosaia e Russo.