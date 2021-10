Catania, il calcio si ferma: chiesto il rinvio del match contro la Vibonese

Allenamento di ieri annullato per il violento nubifragio, la seduta di oggi in forte dubbio: il Catania ha chiesto il rinvio del match in programma domenica al "Massimino"

D'altra parte, "per il Catania calcio sono stati e saranno giorni difficili da gestire sotto il profilo del lavoro sul campo", scrive la Rosea. Ieri era in programma la ripresa degli allenamenti proprio in vista della sfida contro la Vibonese. Tuttavia, alla luce della grave emergenza dovuta al maltempo, la dirigenza ha deciso di non far muovere i calciatori da casa, anche se qualcuno aveva già raggiunto il centro sportivo, effettuando una seduta in palestra. E anche oggi la seduta di allenamento è in forte dubbio.